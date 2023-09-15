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Коммерсантъ FM
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Кремль не считает медленным темп расследования гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ход расследования авиакатастрофы в которой погиб миллиардер и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, Кремль не считает, что расследование идет медленно.

«Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому давать какие-то комментарии было бы преждевременно»,— заявил господин Песков во время пресс-колла.

30 августа Дмитрий Песков заявил, что расследованием крушения самолета Евгения Пригожина занимается Следственный комитет России (СКР). Международное расследование, как говорил пресс-секретарь, проводиться не будет.

Бизнес-джет Embraer, на котором находились Евгений Пригожин, командир Дмитрий Уткин и еще восемь человек, разбился в Тверской области 23 августа. Гибель основателя ЧВК «Вагнер» СКР подтвердил 27 августа — тогда по результатам молекулярно-генетической экспертизы были установлены и личности остальных пассажиров борта.

Помимо ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин владел организациями, которые занимаются деловой застройкой, торговлей и другим. Его основной бизнес находился в Сакнт-Петербурге. По мнению экспертов, после смерти предпринимателя его фирмы могут продолжить работу. Однако до сих пор неизвестно, кто станет новым владельцем предприятий Пригожина: часть бизнеса не была записана ни на него, ни на его родственников.

Подробнее — в тексте «Ъ» «На обломках империи».

Петр Бузлаев

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