«Уральские авиалинии» заплатят фермеру компенсацию за ущерб полю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатит фермеру Убинского района компенсацию за вред имуществу, рассказал глава района Олег Конюк. По предварительной оценке, компенсация может составить до 500 тыс. руб. Отмечается, что во время аварийной посадки Airbus A320 на пшеничное поле часть урожая погибла.

«Сейчас владелец поля подсчитывает сумму ущерба. Инициатива принадлежит авиакомпании, они напрямую обратились к фермеру с этим предложением»,— пояснил господин Конюк.

По словам главы Убинского района, сам фермер не намерен обращаться в суд для взыскания вреда. В настоящее время на месте аварийной посадки работают авиатехники, которые при помощи домкрата пытаются поднять самолет. Борт на 15–20 см вглубь погружен в землю. Специалисты осматривают воздушное судно на предмет трещин, пока таковых не выявлено, говорит Олег Конюк. Осмотр покажет, возможно ли самолет транспортировать.

Авиапроисшествие с Airbus A320 случилось 12 сентября. Воздушное судно приземлилась в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, из них 21 дети. Четыре человека обратились за помощью к врачам. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело расследуется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подробнее — в материале «"Уральские авиалинии" тянет в поля».

Лолита Белова, Новосибирск