Под Воронежем задержали краснодарца с 1,6 кг экстази

На участке трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области был задержан 42-летний житель Краснодарского края с 1,6 кг таблеток наркотика MDMA, также известного как экстази. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, не раскрывая имя задержанного.

Сотрудники ДПС остановили «Лада Калина» под управлением подозреваемого, на который ранее получили ориентировку. По словам полицейских, водитель «сразу стал заметно нервничать». Правоохранители обнаружили на заднем сидении спортивную сумку, в которой находился пакет сетевого магазина с таблетками красного и синего цвета.

Полицейские выяснили, что краснодарец забрал запрещенные вещества в лесу в Московской области и собирался реализовать их в одном из южных регионов России, куда и ехал по трассе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее бывший первый замначальника Воронежской таможни Евгений Филипенко был осужден за покупку наркотиков.

Алина Морозова

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