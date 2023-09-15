«Эко-сити» ищет оператора по вывозу отходов из второй терзоны за 720 млн рублей

Региональный оператор «Эко-сити» ищет подрядчика по вывозу твердых коммунальных отходов в территориальной зоне деятельности №2. Начальная максимальная цена установлена в размере 720 млн руб.

С 2019 года эту зону обслуживало ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную ГК «Мехуборка»). В июле текущего года министерство природопользования экологии Башкирии лишило компанию статуса регоператора. Претензии к работе «Дюртюлимелиоводстроя» неоднократно публично высказывал глава Башкирии Радий Хабиров. Расторжению договора предшествовал скандал с полигонами для размещения отходов возле Янаула и Нефтекамска. Их владелец — ООО «Табигат» — объявил о расторжении договоров аренды полигонов с компаниями «Мехуборки» — ООО «Русэко» и ООО «Башкирское экологическое общество «Союз», после чего их мусоровозы перестали пускать на территории объектов. Сама «Мехуборка» заявляла, что произошел силовой захват полигонов.

17 июля соглашение об организации работы в зоне деятельности №2 сроком на один год было подписано с «Эко-сити».

Территориальная зона включает Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский районы.

Итоги аукциона будут подведены 3 октября. Договор с победителем будет заключен до 16 июля 2024 года. Согласно техзаданию, за девять месяцев в этой зоне обрадуется более 1 млн кубометров отходов.

ООО «РО “Эко-сити”» также обслуживает третью территориальную зону, включающую Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак и 18 районов республики. Компания зарегистрирована в Стерлитамаке в 2016 году. Совладельцами являются Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев. В 2022 году чистая прибыль составила 1,4 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.

Влада Шипилова

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