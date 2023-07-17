Региональным оператором вместо «Дюртюлимелиоводстроя» назначено «Эко-сити»

Министерство природопользования и экологии Башкирии подписало соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора №2 с ООО «РО “Эко-сити”». Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Соглашение будет действовать год.

Ранее эту зону, куда входят Дюртюли, Агидель, Нефтекамск, 12 районов и ЗАТО «Межгорье», обслужиловало ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральный холдинг «Мехуборка»). В начале июля минэкологии издало приказ о лишении компании статуса регоператора.

Компания обязана в течение 10 рабочих дней со дня определения нового регионального оператора передать ему сведения и документы для организации деятельности по обращению с ТКО, в том числе реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами, говорится в сообщении.

ООО «РО “Эко-сити”» зарегистрировано в Стерлитамаке в 2016 году. Совладельцами являются Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев. Компания обслуживает третью территориальную зону, включающую Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак и 18 районов республики. В 2022 году чистая прибыль составила 1,4 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.

Майя Иванова

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