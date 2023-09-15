Подачу воды после аварии на Троицком водопроводе возобновят к ночи 15 сентября

Сварочные работы на Троицком групповом водопроводе завершены. Однако подачу воды на ограниченную зону возобновят не ранее 22:00, сообщили в ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик».

На трубопроводе сейчас проводят работы по опрессовке и промывке водовода. Если после этого трубопровод пройдет гидравлические испытания, подача воды будет возобновлена.

«После возобновления подачи воды необходимо не менее 12 часов для прохождения воды по пути следования из Крымска и выхода на режим в Геленджике»,— пояснили в организации.

Авария на магистральной линии Троицкого группового водопровода произошла вечером 13 сентября. Из-за этого жителя Новороссийска, Геленджика и Крымского района остались без воды. В нескольких поселениях Крымского района 15 сентября не будут работать детские сады из-за отсутствия воды.

Татьяна Ручкина

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