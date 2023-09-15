В Крымском районе закрыли детские сады из-за отсутствия воды после аварии на ТГВ

В нескольких поселениях Крымского района, где нет воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе, 15 сентября не будут работать детские сады. Об этом сообщил в Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Лесь.

Образовательные организации в Крымске, Троицком, Нижнебаканском, Молдаванском (кроме х. Орджоникидзе и х. Даманка) и Южном сельском поселениях будут работать с 10:00 без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы.

В районе Новотроицкого железнодорожного переезда на магистральном водопроводе произошла авария. Из-за нее временно прекращена подача воды жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика.

Татьяна Ручкина

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