В Новороссийске и Геленджике отключат воду из-за аварии на Троицком водопроводе

Все жители Новороссийска и Геленджика останутся без воды из-за аварии на магистральной линии Троицкого группового водопровода. Об этом сообщили в администрации Новороссийска и МЦУ Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В Новороссийске подачу воды прекратят с 10:00 на 18 часов. Выход на плановый режим подачи воды планируется в течение шести часов после окончания аварийных работ. МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодной воды на Новороссийск 14 сентября с 6 до 8 часов и с 18 до 20. Подвоз воды населению будет осуществляться десятью автоцистернами по заявкам.

В Геленджике подача воды полностью прекратиться 14 сентября с 08:00. На устранение аварии потребуется ориентировочно 24 часа. Точное время устранения аварии будет определено после оценки характера повреждения водовода, отметили в МЦУ города.

Подача воды также будет приостановлена на Крымск. Ресурса не будет около 18 часов.

Татьяна Ручкина

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