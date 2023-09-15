На Урале суд оставил под арестом велосипедиста, обвиняемого в убийстве подростка

Свердловский областной суд оставил в СИЗО Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском и краже ее телефона. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Адвокат просил изменить меру пресечения на иную, не связанную с пребыванием в СИЗО, однако облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе. Эдуард Голиков останется под стражей по 10 октября.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. Ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

Впоследствии при изучении камер наблюдения стало известно, что в вечер гибели девушки за ней некоторое время ехал велосипедист, которым оказался Эдуард Голиков. Мужчина заявлял следователям, что не следил за девушкой, а их маршруты просто совпали. Однако, когда он возвращался обратно, то якобы увидел, что подростку стало плохо, и она легла в канаву. После этого, по его словам, он взял телефон подростка и скрылся.

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