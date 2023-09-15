Ким Чен Ын покинул Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын уехал из Комсомольска-на-Амуре, сообщают «Интерфакс» и ТАСС. Ранее сегодня, 15 сентября, он и вице-премьер Денис Мантуров осмотрели российские авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Ожидается, что далее Ким Чен Ын посетит Владивосток.

Ким Чен Ын находится с визитом в России с 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Далее он совместно с Денисом Мантуровым посетил расположенные в городе авиационные предприятия. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Милена Костерева