Украина объявила об эвакуации семей с детьми в Херсонской области

Украинский совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из контролируемых Киевом населенных пунктов правобережья Днепра. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Всего планируется эвакуация 31 населенного пункта.

«Уважаемые родители, не подвергайте своих детей опасности, эвакуируйтесь. Мы готовы помочь вам с выездом и обустройством на новом месте»,— сказал Александр Прокудин в видео об итогах заседания совета обороны Херсонской области.

Как уточнил господин Прокудин, речь идет о Понятовке, Береговом, Красном Маяке, Ольговке, Зимовнике, Дудчане, Веселом и других поселениях, расположенных на правом берегу Днепра. Также глава областной военной администрации сообщил об увеличении в районах длительности комендантского часа, он будет действовать с 20:00 до 6:00. Он объяснил это синхронизацией комендантского часа со световым днем. По словам Александра Прокудина, решение об эвакуации принято из-за регулярных обстрелов.

Ранее Украина объявила обязательную эвакуацию в нескольких районах Харьковской области из-за продвижения российских войск.

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