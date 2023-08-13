Украина проводит эвакуацию Купянского района из-за продвижения российской армии

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о ходе эвакуации из Купянского района области. С 9 августа были эвакуированы 204 человека, в том числе 71 ребенок.

«В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и 4 человека с инвалидностью»,— написал Олег Синегубов в Telegram-канале.

Ранее было известно об обязательной эвакуации из 37 населенных пунктах Купянского района. Олег Синегубов предупреждал, что власти не исключают объявление обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов. Тогда покинуть их придется 12 тыс. человек. Пока же меры затронули населенные пункты, которые находятся близко к зоне боевых действий, и левый берег Оскола.

Минобороны России неоднократно сообщало о продвижении на этом направлении. Замминистра обороны Украины Анна Маляр также признавала, что на Купянском направлении идут тяжелые бои.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».