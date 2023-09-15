Алексей Орлов поднял зарплаты бюджетникам из Екатеринбурга на 10,9%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился повысить зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений города на 10,9%, следует из постановления мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С 1 октября 2023 произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" на 10,9 процента»,— говорится в постановлении главы города, опубликованном на сайте мэрии. В документе отмечается, что финансирование данных расходов будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также средств, «полученных муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности».

Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому с 1 октября свердловским госслужащим поднимут оклады в 1,1 раза. Как пояснили в департаменте информационной политики региона, по поручению президента повышение зарплаты работников бюджетной сферы происходит ежегодно с учетом инфляции.

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