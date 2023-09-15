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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз Румынии выступил за продление запрета на импорт украинской агропродукции

Глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу считает нужным продлить запрет на импорт украинских зерновых и ряда других культур, который истекает сегодня, 15 сентября. Румынский премьер-министр Марчел Чолаку выразил желание увеличить перевозки украинского зерна через территорию страны.

На вопрос о том, какие меры примет Румыния, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет, господин Барбу ответил: «Давайте дождемся решения». «Уверен, что мы примем наилучшие меры, как экономические, так и финансовые, нормативные акты, чтобы поддержать и защитить румынских фермеров»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Господин Чолаку при этом сказал, что Румыния «должна помочь Украине экспортировать зерно». Для этого, по его словам, Румыния вложила «значительные средства» в порты на Дунае и в Констанце. «В течение следующего месяца мы постараемся увеличить объем перевозок через Румынию с 2 до 4 млн тонн»,— рассказал премьер в интервью австрийской газете Standard.

Весной польские фермеры устроили протесты против поставок украинского зерна, объясняя это тем, что местные предприятия из-за этого теряли прибыль. ЕК договорилась с Польшей об ограничении экспорта из Украины сельхозпродукции, но в итоге под запрет попали лишь четыре вида зерновых культур (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник). Запрет на ввоз украинских зерновых культур также ввели Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия. Президент Украины Владимир Зеленский грозил судом при продлении ограничений на ввоз зерна.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Лаура Кеффер

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