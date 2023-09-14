В больницах Петербурга остаются три пострадавших на «Скандинавии» велосипедистки

На сегодняшний день в петербургских стационарах по-прежнему остаются три девочки-велосипедистки, пострадавшие в ДТП с грузовиком Scania на трассе «Скандинавия». Остальные выписаны из больниц на амбулаторное лечение. Об этом сообщили 14 сентября в городском комитете по здравоохранению.

Как уточнили в комздраве, самая тяжелая пациентка, которая была переведена из Городской больницы №40 в Педиатрический университет, готовится к переводу из реанимации в обычное отделение. Ее состояние пока оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой.

«Ъ-СПб» писал, что на днях одну из девяти девочек, пострадавших в результате аварии на трассе «Скандинавия», выписали из больницы.

Напомним, 7 сентября на 59-м км трассы «Скандинавия» в Ленобласти произошла авария. Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. Две девочки погибли на месте аварии.

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