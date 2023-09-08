Суд арестовал водителя грузовика, сбившего велосипедисток на трассе «Скандинавия»

Выборгский городской суд Ленинградской области отправил под арест 31-летнего водителя грузового автомобиля Scania, которого обвиняют в гибели двух велосипедисток на трассе «Скандинавия», избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В главке полиции уточнили, что арест мужчине суд назначил по ходатайству следователей. Ранее с таким же ходатайством обратилась и прокуратура.
Напомним, что авария произошла 7 сентября около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок.
В результате аварии две девочки погибли на месте, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что троих пострадавших на «Скандинавии» перевели из Ленобласти в больницы Петербурга.