В Петербурге выписали из больницы одну из пострадавших на «Скандинавии» девочек

Одна из девяти девочек, пострадавших в результате аварии с грузовиком Scania на трассе «Скандинавия», выписана из больницы, сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Она проходила лечение в Городской больнице №2 святой Марии Магдалины. Еще один ребенок остается в тяжелом состоянии, ранее она была в переведена из больницы №40 Курортного района в Педиатрический университет. Таким образом, в городских стационарах остаются восемь детей, пострадавших в аварии, семь из них — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 7 сентября на 59-м км трассы «Скандинавия» в Ленобласти произошла авария. Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. Две девочки погибли на месте аварии.

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