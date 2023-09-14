Около 1 млрд рублей за пять лет инвестировали в лесопереработку на севере Среднего Урала

С 2018 года компании «Лесной Урал Сбыт» и «Лесной Урал Лобва» инвестировали в лесопромышленный комплекс на севере Свердловской области практически 1 млрд руб., сообщил управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин на форуме лесопромышленников. По его словам, объем инвестиций обоих предприятий вырос в 12 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков напомнил, что леса в регионе занимают свыше 15 млн гектаров (покрывают 80% площади Среднего Урала). В соответствии с федеральной стратегией развития лесной отрасли до 2030 года вклад этой сферы в экономику должен увеличиться в два раза. «Для этого мы должны стимулировать инвесторов внедрять технологии глубокой переработки леса и расширять присутствие на рынке нашей продукции высокого передела, в том числе деревянного домостроения и мебели»,— сказал господин Третьяков.

Основными вопросами форума стали: углубление переработки древесины, освоение экспортных рынков, спрос на внутреннем рынке, усиление пожарной безопасности, подготовка кадров и актуальные меры поддержки. Напомним, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за последний месяц увеличил объем поддержки по кредитам для бизнеса до 100 млн руб. и снизил стоимость аренды госимущества для малого и среднего бизнеса в Свердловской области до 90%.

София Ерюжева

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