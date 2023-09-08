Для МСБ в Свердловской области до 90% снизили стоимость аренды госимущества

В Свердловской области для всех субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на 30% снизили арендные ставки в отношении госимущества региона, сообщил областной департамент информационной политики. «Если предприниматели реализуют социально значимые и иные приоритетные виды деятельности, то для них возможно снижение арендной платы на 50%, 70% и 90%»,— говорится в сообщении. Соответствующие изменения в программу управления государственной собственностью Свердловской области внес губернатор Евгений Куйвашев.

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Кроме того, в перечень имущества, которое передается в пользование предпринимателям и самозанятым, теперь включены земельные участки. Получение имущества в безвозмездное пользование теперь четко регламентировано. «Теперь возможна аренда областного имущества по сниженной цене без проведения торгов и без получения согласия федерального антимонопольного органа»,— добавили в департаменте.

Ранее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) увеличил максимальный объем поддержки в виде поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса с 50 млн руб. до 100 млн руб.

В Свердловской области насчитывается около 200 тыс. субъектов МСБ.

София Ерюжева

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