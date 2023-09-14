Следователи изъяли черные ящики Airbus «Уральских авиалиний», севшего в поле

Следственный комитет изъял черные ящики, образцы топлива и технических жидкостей Airbus 320 «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в поле под Новосибирском. Изначально самолет летел из Сочи в Омск. Из-за отказа «зеленой» гидросистемы принял решение садится в Новосибирске, но совершил вынужденную посадку в поле.
Фото: «Уральские авиалинии»
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственный комитет, сейчас проводятся допросы свидетелей, в том числе экипажа. Как сообщили сегодня в авиакомпании, бортпроводники данного рейса уже прибыли в Екатеринбург, их встретили бортпроводники Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые в 2019 году пережили посадку на кукурузное поле.
Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, командира воздушного судна Сергей Белов рассказал следователям, что топлива в самолете оставалось на пять минут полета.
Подробнее об инциденте — в материале «Ъ-Урал» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».