Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с союзниками России

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждались развитие дипломатических отношений с соседними странами и союзниками России, а также обеспечение интересов России в отношениях со странами дальнего Зарубежья.

«Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья»,— сказал глава государства, открывая встречу.

В совещании приняли участие Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев и другие.

Завтра, 15 сентября, у Владимира Путина запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран планируют обсудить мировую повестку и тему импортозамещения.

Вчера, 13 сентября, Владимир Путин провел встречу на космодроме Восточный с лидером КНДР Ким Чин Ыном. В рамках встречи состоялся «очень откровенный обмен мнениями» по ситуации в Дальневосточном регионе, кроме того, лидеры государств обсудили возможные перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР.

Подробнее о визите Ким Чин Ына — в материале «Ъ» «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александра Горошилова