Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 15 сентября проведут переговоры. Белорусский президент уже вылетел в Россию, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в июле
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как ожидается, основными темами встречи двух президентов станет международная повестка. Также они обсудят совместные задачи в экономике и импортозамещение.
Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили 23 и 24 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они обсуждали ситуацию с ЧВК «Вагнер». Кроме того, они затронули темы торгово-экономического сотрудничества и Союзного государства.