Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 15 сентября проведут переговоры. Белорусский президент уже вылетел в Россию, сообщает БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в июле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в июле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как ожидается, основными темами встречи двух президентов станет международная повестка. Также они обсудят совместные задачи в экономике и импортозамещение.

Последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили 23 и 24 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они обсуждали ситуацию с ЧВК «Вагнер». Кроме того, они затронули темы торгово-экономического сотрудничества и Союзного государства.

Анастасия Ларина