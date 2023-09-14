Во Фрунзенском районе Ярославля нашли превышение загрязняющих веществ в воздухе

В Ярославле во Фрунзенском районе установлено превышение загрязняющих веществ в воздухе в 2,1 раза. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрунзе в районе Попова

Фото: Антон Голицын Фрунзе в районе Попова

Фото: Антон Голицын

Жители части Фрунзенского района в очередной раз пожаловались на резкий запах продуктов горения. В ответ на это в министерстве им сообщили, что последний выезд «Центра охраны окружающей среды» для отбора проб состоялся 8 сентября. По предварительным результатам исследования, в воздухе обнаружено превышение по показателю ксилол. Как ранее сообщал «Ъ», ксилол вызывает заболевания кожи.

«После завершения исследования по всем анализируемым параметрам, материалы будут направлены в уполномоченные органы для принятия мер реагирования»,— сообщили в министерстве.

Ранее министерство предполагаемым источником неприятного запаха в районе называло судно — нефтеперекачивающую станцию, а Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура — предприятие по производству угля, расположенное на 2-ой Транспортной.

Алла Чижова