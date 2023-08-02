В Ярославле установили причину неприятного запаха во Фрунзенском районе

Предполагаемым источником загрязнения воздуха в микрорайоне Дядьково в Ярославле может быть судно — нефтеперекачивающая станция. Об этом сообщает портал «Ярньюс» со ссылкой на региональный департамент природопользования и окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрунзе в районе Попова

Фото: Антон Голицын Фрунзе в районе Попова

Фото: Антон Голицын

Жители части Фрунзенского района неоднократно жаловались на резкий химический запах. В департаменте окружающей среды и природопользования пояснили, что было организовано дежурство сотрудников ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» для оперативных выездов по сообщениям жителей и проведения замеров.

«Потенциальным источником загрязнения воздуха с учетом направления ветра может являться судно — нефтеперекачивающая станция, осуществляющая деятельность в акватории реки Волга в указанном жилом районе. Информация о данном факте направлена в Ространснадзор для принятия мер реагирования. Поскольку судно является объектом федерального надзора, формируется пакет документов для направления в Росприроднадзор»,— сообщили в департаменте и отметили, что продолжают контролировать выбросы.

Ранее Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура называла другой источник запаха в районе — предприятие по производству угля, расположенное на 2-ой Транспортной.

Алла Чижова