Ленинградская АЭС начнет производство изотопа, используемого для лечения рака

Ростехнадзор выдал Ленинградской атомной электростанции разрешение на разработку одного из самых востребованных изотопов — лютеция-177, сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом», в который входит ЛАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Первые опытные партии изотопа будут получены до конца 2023 года. В настоящее время ЛАЭС производит следующие изотопы медицинского назначения: йод-125, йод-131, молибден-99, самарий-153.

Препараты с лютецием-177 применяют для лечения злокачественных опухолей в желудочно-кишечном тракте, надпочечниках и щитовидной железе. Его также применяют в тех случаях, когда рак устойчив к химиотерапии и гормональным препаратам, а хирургическое удаление опухоли невозможно.

Росэнергоатом — один из основных производителей медицинских радиоизотопов для российского рынка. Кроме того, компания производит около 30% мирового потребления кобальта-60, который используется для стерилизации.

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