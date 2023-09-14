Бразилия может отказаться от членства в МУС

Правительство Бразилии может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщил глава министерства юстиции страны Флавио Дино. В качестве причины господин Дино назвал возникший в структуре МУС «дисбаланс», вызванный отказом ведущих стран, таких как США и Китай, быть его членами.

«Статут МУС был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула да Силва правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие. Это говорит о том, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку нет равенства между странами в применении этого инструмента»,— сказал министр перед слушаниями в сенате (цитата по G1).

Бразилия ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут в 2002 году, а значит обязана выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. 10 сентября Лула да Силва заявил, что президента России Владимира Путина, ордер на арест которого МУС выдал 17 марта, арестовывать не будут, если он посетит Бразилию. Однако 11 сентября Лула да Силва сказал, что не знает, арестуют ли Владимира Путина и добавил, что хочет знать, почему Бразилия подписала соглашение МУС.

Милена Костерева