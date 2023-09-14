Юань на ночь

Юридические лица, имеющие на своих счетах китайскую валюту, получат возможность разместить ее на один день под проценты через биржевую инфраструктуру. Такую услугу — биржевые овернайты — собирается предоставить Тинькофф-банк. Аналогичные продукты сейчас есть только на внебиржевом рынке. Однако маржинальность нового продукта для банков невысока, а компании будут с опаской относиться к нему на фоне высоких валютных рисков и низкой процентной ставки, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Тинькофф-банке рассказали “Ъ”, что запускают новый продукт для бизнеса — биржевые овернайты в юанях. Структурироваться сделки будут с использованием клиринговых сертификатов участия (КСУ), которые эмитирует Национальный клиринговый центр (НКЦ) на базе активов, вносимых участником клиринга в имущественный пул.

Юрлица за юани со своего счета заключают сделку репо, получая КСУ от НКЦ (является центральным контрагентом в сделке). НКЦ размещает полученные денежные средства у профучастников, получая в обеспечение ценные бумаги. На следующий день контрагенты проводят обратные операции — юрлица получают юани с учетом накопленных процентов, возвращая КСУ в НКЦ, а профучастники рассчитываются с НКЦ, получая обратно размещенные ценные бумаги.

«Это один из наиболее ликвидных и безопасных инструментов для размещения юаней на сегодняшний день. Все сделки проходят под обеспечение и осуществляются при участии центрального контрагента»,— поясняет руководитель направления «Тинькофф Инвестиции для бизнеса» Евгений Наумов. В настоящее время ставки по инструменту оцениваются в размере 0,5–1% годовых, однако по мере роста спроса на продукт они могут вырасти, считают в банке.

Вместе с тем, отмечает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, «значительную часть вырученных юаней держат на счетах в банках-нерезидентах, чтобы с этих же счетов быстро направлять их на расчеты с зарубежными контрагентами». Поэтому внутренние короткие маржинальные продукты в юанях — «это способ воздействовать на ситуацию и мотивировать предприятия к зачислению выручки на счета в российских банках», считает эксперт.

Сейчас на рынке предлагают преимущественно внебиржевые овернайты на валюту. «Возможность размещать свободные остатки в юанях есть среди биржевых инструментов, но они менее доступны для широкого круга компаний»,— уточняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Интерес к таким инструментам со стороны корпоративных клиентов банков подтверждают на Московской бирже. «Сегодня юань занимает 3–5% от общего объема операций репо с потенциалом роста до 20%»,— поясняет директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

Расширение рыночных инструментов для держателей юаней — «позитивный процесс», признают опрошенные “Ъ” участники рынка. Однако маржинальность продукта для банков пока невысока, а компании будут с опаской относиться к новому инструменту на фоне валютных рисков, уточняют собеседники “Ъ”. «Интерес к инструменту будет зависеть от уровня доходности по нему, которая должна покрывать риск изменения валютных курсов в краткосрочном периоде. Инструмент может быть более востребован в период стабилизации валютного рынка, а при повышенной волатильности он повышает риск от резких колебаний обменных курсов»,— полагает Владимир Евстифеев.

Ключевое преимущество таких операций — короткие сроки, поскольку средства, необходимые для расчетов, игроки не будут размещать на среднесрочных депозитах. Сдерживающий же фактор — заявленные ставки. «Они очень низкие и могут просто не покрыть издержки, связанные с трансграничными переводами средств»,— подчеркивает господин Беликов. Но, чтобы повышать ставки, у банков должны быть устойчивые и доходные направления размещения юаней. А с этим, уточняет эксперт, сохраняются сложности, потому что, в отличие от сферы внешнеэкономических расчетов, «какого-то юаневого бума в российском банковском секторе пока не произошло».

Полина Трифонова, Виталий Гайдаев