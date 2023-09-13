Вице-губернатор Санкт-Петербурга: предпосылок для мобилизации сейчас нет

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке» заявил, что с учетом резервов, которые есть сегодня у Минобороны, предпосылок для мобилизации в России нет.

«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим»,— ответил господин Поляков на вопрос, насколько вторая волна мобилизации может быть критичной для промышленности Санкт-Петербурга.

Вчера, 12 сентября, президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможности новой мобилизации в РФ заявил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты с Минобороны 270 тыс. человек. Ежедневно 1–1,5 тыс. человек подписывают контракты, добавил он. На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости проводить новую волну мобилизации, а для ротации в зоне военной операции задействуют контрактников.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов