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Коммерсантъ FM
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Минцифры: фейковая рассылка заставила отказаться от биометрии менее 1% россиян

После фейковой рассылки в мессенджерах сообщений о том, что отказаться от сбора биометрии можно лишь до 31 августа, отказ оформили менее 1% жителей России, утверждает пресс-служба Минцифры РФ.

«Мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, но на самом деле отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любой момент, а хранение данных в единой биометрической системе позволяет обеспечить их безопасность»,— говорится в заявлении министерства.

Пресс-служба заявила, что средний возраст тех, кто оформлял отказы от биометрии,— 60–70 лет, 65% из них — женщины, 69% — не трудоустроены или пенсионеры. Также утверждается, что 12% заявлений написали родители за детей, 71% оформивших отказ не пользуется Госуслугами, более 40% живут в небольших населенных пунктах.

1 июня вступил в силу закон, согласно которому биометрические профили россиян (изображение лица и запись голоса) должны быть переданы в государственную Единую биометрическую систему (ЕБС) до 30 сентября 2023 года. С 28 ноября биометрия россиян должна будет храниться только в ЕБС.

Как сообщал «Ъ», в конце августа центры госуслуг столкнулись с ажиотажным спросом на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. Поводом стало сообщение в мессенджерах, что отказ от сбора биометрии можно оформить лишь до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону. Позднее правительство подписало постановление, которое позволило россиянам отозвать согласие на обработку биометрических персональных данных через портал «Госуслуги».

Подробнее о централизации биометрических данных граждан РФ — в материале «Биометрии трубят сбор».

Эрдни Кагалтынов

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