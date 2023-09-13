В Петербурге завершены основные дорожные работы на проспекте Стачек

В Кировском районе Санкт-Петербурга дорожники завершили основные ремонтные работы на проспекте Стачек. Участок протяженностью более 4 км от проспекта Стачек до Ленинского проспекта привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Последний раз дорожный ремонт здесь делали более пяти лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили 13 сентября в пресс-службе Смольного, для ремонта магистрали потребовалось 23 тыс. тонн нового асфальта. На проспекте Стачек устранили дефекты, заменили бортовой камень и люки, нанесли новую дорожную разметку. В настоящее время завершаются работы по восстановлению тротуаров. По их окончании будет выполнено благоустройство и озеленение территории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юго-западе Петербурга основные дорожные работы также завершили на Ленинском проспекте. А на севере города отремонтирован Приморский проспект.

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