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Генпрокуратура отказалась от взыскания российских активов HeidelbergCement

Заместитель генерального прокурора полностью отказалась от исковых требований по делу HeidelbergCement об изъятии активов во время заседания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти в среду, 13 сентября.

«Прошу суд принять отказ от заявленных требований»,— сказала она.

Представитель прокуратуры объяснила позицию ведомства вскрывшимися особыми обстоятельствами, которые «позволяют защитить интересы российского государства иными способами».

В начале августа суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу государства. Арест на акции и доли наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. При этом принято решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих предприятий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитраж отказался разделить по регионам дело по иску Генпрокуратуры об отчуждении долей российской «дочки» HeidelbergCement.

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