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Коммерсантъ FM
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Новые iPhone 15 будут стоить в России до 250 тыс. рублей

Российские ритейлеры объявили цены и запустили предзаказ на смартфоны iPhone 15 и новые серии смарт-часов Apple Watch. В онлайн-магазине МТС новую модель флагманского смартфона от Apple можно заказать по цене до 160 тыс. руб., а в «М.Видео» — до 250 тыс. руб.

Так, в «М.Видео-Эльдорадо» iPhone 15 и 15 Plus предлагаются в пяти вариантах цвета корпуса (черный, голубой, розовый, желтый и зеленый), а смартфоны из Pro-серии с титановым корпусом — в четырех вариантах (титановый, титановый черный, титановый синий и титановый белый). Стоимость iPhone 15 начинается от 130 тыс. руб., iPhone 15 Plus — от 140 тыс. руб., iPhone 15 Pro — от 160 тыс. руб., iPhone 15 Pro Max — от 195 тыс. руб.

В МТС цены на iPhone 15 колеблются от 124 тыс. руб. (версия на 128 ГБ) до 170 тыс. руб. (512 ГБ). iPhone 15 Plus обойдется в 140 тыс. руб. за 128 ГБ и 185 тыс. руб. за 512 ГБ. За iPhone 15 Pro на 128 ГБ просят 155 тыс. руб., а версия на 1 ТБ обойдется уже в 235 тыс. руб. iPhone 15 Pro Max в МТС предлагается за 190 тыс. руб. (вариант на 256 ГБ). Наиболее дорогая модель оценивается в 250 тыс. руб.

Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, а предзаказ можно будет оформить с 15 сентября. При этом ни один из ритейлеров не раскрывает даты начала поставок новых моделей iPhone в Россию.

iPhone 15 был представлен компанией Apple в рамках презентации Wonderlust накануне, 12 сентября. Модель получила технические доработки, сохранив прежний дизайн. Устройства получили корпус из титана, который используется при изготовлении марсоходов, черного, серого и синего цветов — прочнее и легче прошлых моделей. Размеры экранов для этой модели останутся теми же — 6,1 и 6,7 дюйма, но за счет нового материала сами устройства немного уменьшатся. Исчез переключатель беззвучного режима. Кроме того, iPhone 15 Pro и Pro Max могут записывать 3D-видео (Spatial Video) для воспроизведения на MR-гарнитуре Vision Pro. Apple назвала iPhone 15 Pro/Max «самыми профессиональными смартфонами компании в истории с лучшей камерой за всю историю iPhone» и «лучшими игровыми смартфонами в мире». Для покупателей в США iPhone 15 и iPhone 15 Plus предложены в пяти вариантах цвета корпуса по цене от $799 и $899 соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «iPhone 15 показал сильные стороны».

Александр Кислов

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