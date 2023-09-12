Apple представила iPhone 15

Компания Apple в рамках презентации Wonderlust представила новое поколение фирменного смартфона iPhone — модель iPhone 15 получила технические доработки, сохранив прежний дизайн.

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Смартфон предложен в двух версиях — базовой iPhone 15 с 6,1-дюймовым дисплеем и более крупной 6,7-дюймовой iPhone 15 Plus, получивших более яркие, чем у предыдущего поколения, экраны Super Retina XDR. Смартфоны лишились «челки» и получили элемент Dynamic Island, доступный ранее только на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Семейство iPhone 15 оснащается новым процессором A16 Bionic, а также получило батарею, позволяющую смартфону работать как минимум день без подзарядки. Как и ожидалось, устройство лишилось разъема Lightning — для зарядки используется порт USB-C, который уже внедрен в ноутбуки MacBook и планшеты iPad, а также в новое поколение наушников Apple AirPods Pro 2.

Новинки оснастили улучшенной камерой с основным объективом 48 Мп и телеобъективом 12 Мп с двукратным оптическим зумом, которые работают в сочетании с переработанными алгоритмами обработки снимков. Заявлено наличие функции отправки данных геолокации устройства через спутниковую связь, что позволит сообщать об экстренных ситуациях и вызывать спасателей. В течение двух лет после покупки iPhone 15 использование этой опции будет бесплатным для владельцев смартфона.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus предложены в пяти вариантах цвета корпуса по цене от $799 и $899 соответственно.