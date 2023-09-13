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Коммерсантъ FM
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Veon намерена закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» до 13 октября

Veon планирует завершить все формальности, касающиеся продажи российских активов, до наступления срока погашения облигаций 13 октября. Компания объявила, что согласовала с покупателем, принадлежащим некоторым старшим членам управленческой команды «Вымпелкома», поправки к договору купли-продажи.

Согласно ее пресс-релизу, новые условия предполагают, что сумму возмещения за продажу погасят через облигации Veon Holdings, которые «Вымпелком» вернет дочерней компании Veon Holdings. «Были получены разрешения американских и других регуляторов на передачу около 95% таких облигаций Veon Holdings, которые будут переданы непосредственно перед закрытием сделки. Оставшиеся облигации Veon Holdings передадут, как только будет получено разрешение регулирующих органов, что может произойти после закрытия сделки»,— уточнили в Veon.

В ноябре 2022 года Veon объявила проведение конкурса на продажу «Вымпелкома». В том же месяце руководство российской компании подписало соглашение о ее выкупе топ-менеджментом «Билайна» во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Сделка оценивалась в 130 млрд руб. (около $2,1 млрд). По словам источника «Ъ», знакомого с деталями переговоров, часть средств предназначалась для погашения долга Veon Holdings B.V. по евробондам, а часть — самому холдингу. В августе 2023-го гендиректор Veon Каан Терзиоглу покинул пост главы правления «Вымпелкома».

Подробнее о сделке — в материале «VEON меняется долгами с инвесторами».

Лаура Кеффер

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