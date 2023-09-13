Минобороны: в Севастополе восстановят поврежденные при ракетной атаке корабли ВМФ

Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе Орджоникидзе в Севастополе, восстановят после повреждения в результате ракетного удара. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что корабли продолжат боевую службу в составе своих флотов.

13 сентября около 3:30 по мск Севастополь атаковали десять крылатых ракет. Три безэкипажных катера ударили по отряду кораблей Черноморского флота.

После удара начался пожар на южной площадке Севморзавода. В результате пострадали 24 человека, повредилось восемь домов.

Татьяна Ручкина

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