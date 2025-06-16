В Тюменской области участились нарушения электроснабжения из-за противоправных действий вблизи ЛЭП

В Тюменской области участились технологические нарушения из-за противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). В первом полугодии 2025 года несанкционированные работы неоднократно приводили к повреждениям электросетей низкого и высокого классов напряжения.

Действия сторонних лиц привели к обесточению потребителей в 13 населенных пунктах региона, а также в двух микрорайонах Тюмени. Зафиксировано свыше десяти таких происшествий, самые масштабные из которых случились зимой. Так, 17 февраля при производстве земляных работ в охранной зоне ЛЭП сторонняя организация повредила экскаватором кабельную линию 10 кВ, из-за чего без света осталось около тысячи жителей микрорайона Плеханово в Тюмени. Двумя днями позже трубоукладчик оборвал провода воздушной линии 10 кВ в Тобольском районе, из-за чего были обесточены 6 населенных пунктов, в которых проживает более тысячи человек. Благодаря слаженным действиям персонала «Россети Тюмень» электроснабжение жителей и социально значимых объектов было оперативно восстановлено.

Компания направила информацию по всем инцидентам в правоохранительные органы и Ростехнадзор. Энергетики напоминают, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ без согласования с электросетевой организацией. Несанкционированные действия вблизи ЛЭП могут привести не только к повреждениям энергообъектов и обесточению потребителей, но и к травмам, и к гибели нарушителей.

«Россети Тюмень» призывают водителей крупногабаритного транспорта и машинистов спецтехники быть предельно внимательными на дороге и во время производства работ, выполнять требования знаков безопасности и проявлять максимальную осторожность вблизи линий электропередачи. О фактах нарушения электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов необходимо сообщать по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220 (для мобильных устройств).