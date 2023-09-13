Думу Екатеринбурга возглавит 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий

Спикером новой думы Екатеринбурга станет 33-летняя директор департамента социологии и политологии Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий («Единая Россия»). Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Гурарий

Фото: Пресс-служба УрФУ Анна Гурарий

Фото: Пресс-служба УрФУ

По данным издания, кандидатуру Анны Гурарий мэр Алексей Орлов представил утром 13 сентября кадровой комиссии межрегионального координационного совета «Единой России» по УрФО. «Гурарий, по одной из версий, была среди его предложений, которые он обсуждал с главой региона 11 сентября»,— сказано в сообщении. По словам источника, далее будет проходить согласование с внутриполитическим блоком администрации президента. Также он уточнил, что первым заместителем спикера гордумы будет депутат Михаил Матвеев.

В конце марта УрФУ выдвинул Анну Гурарий на выборы в гордуму. По данным вуза, с таким предложением выступил большой ученый совет университета. Она участвовала в выборах по одномандатному округу №9 (Кировский и Октябрьский районы).

Анна Гурарий — кандидат социологических наук, доцент кафедр прикладной социологии и социальной работы, директор департамента политологии и социологии УГИ УрФУ. Входит в попечительский совет АНО «Семья детям». Замужем за помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгением Гурарием, воспитывает двоих детей.

Напомним, выборы в думу Екатеринбурга проходили два дня — 9 и 10 сентября. Явка составила 20,71%. По итогам выборов в гордуму прошли все шесть партий, принимавших участие. Большинство мест получит «Единая Россия»: она набрала 41,87% голосов избирателей по партспискам, а ее кандидаты победили в 23 из 25 одномандатных округов.

Полина Хабарова

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