Суд не стал рассматривать второй иск о самобанкротстве Тамбовской управляющей компании

Арбитражный суд Тамбовской области вернул заявление о самобанкротстве областному госпредприятию «Тамбовская управляющая компания» (ТУК, распоряжается областными долями в местных предприятиях). Из документации следует, что компания не устранила нарушения при подаче иска.

Суд установил, что к заявлению не были приложены доказательства направления копии «конкурсным кредиторам, в уполномоченные органы, собственнику имущества, в совет директоров (наблюдательный совет) или иной аналогичный коллегиальный орган управления» и документы, «подтверждающие наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме (кредитные договоры, договоры уступки, договоры процентного займа и прочее)». Кроме того, предприятие не представило доказательств уплаты госпошлины.

Сумма требований составляла 221,9 млн руб. Причины задолженности не раскрывались. В конце 2022 года компания подавал заявление о самобанкротстве с той же суммой. В феврале суд вернул иск из-за нарушения требований о подаче.

ТУК владеет долями в крупных тамбовских предприятиях региона и за его пределами — в заводах «Моршанскхиммаш» и «Первомайскхиммаш», ООО «Тамбовагроинвест», управляющем индустриальными парками ООО «УК Регион 68», в Тамбовской сахарной компании, пригородной пассажирской компании «Черноземье», конезаводе «Новотомниково». Также компания контролирует региональную Корпорацию развития.

Как тамбовские институты развития оказались под угрозой несостоятельности — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Банкротство выпускают на поруки».

Александр Прытков

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