Банкротство выпускают на поруки

Сразу два региональных института развития в Тамбовской области оказались ответчиками по банкротным искам из-за поручительства по старым кредитным линиям завода «Первомайскхиммаш». Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в АО «Корпорация развития Тамбовской области» (занимается сопровождением инвестпроектов) и готовится рассмотреть заявление о банкротстве ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (распоряжается областными долями в местных предприятиях). Облправительство и основной кредитор Сбербанк уверяют, что процедура не повлечет продажи имущества с торгов, а лишь поможет вывести госкомпании из кризиса. Юристы отмечают, что наблюдение действительно может способствовать оптимизации работы этих компаний.

Арбитражный суд Тамбовской области ввел до 24 апреля 2023 года процедуру наблюдения в АО «Корпорация развития Тамбовской области», занимающемся привлечением в регион инвесторов, а также владеющем долями в ряде бизнес-структур, реализующих инвестпроекты в субъекте. Временным управляющим назначен член СРО «Содействие» Анатолий Игнатов. Тем же определением суд включил в реестр требований кредиторов корпорации более 210 млн руб. долгов перед Сбербанком по восьми договорам (в том числе 9,7 млн руб. требований, обеспеченных залогом).

Эта сумма состоит из солидарных долгов госпредприятий Тамбовской области по предоставленному в 2019 году поручительству перед Сбербанком за кредиты убыточного завода «Первомайскхиммаш», выданные в 2014–2015 годах.

Корпорация получила банкротный иск от Сбербанка по этим поручительствам в октябре. Аналогичные иски были предъявлены бывшему издателю большинства госСМИ региона АО «Издательский дом "Мичуринск"» и подчиненному властям АО «Центр развития строительства и подготовки кадров».

А 19 декабря заявление о признании себя банкротом из-за тех же требований в суд направило ОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК). Оно пока не принято к производству. Эта госкомпания владеет долями в крупных предприятиях региона и за его пределами (в заводах «Моршанскхиммаш» и «Первомайскхиммаш», ООО «Тамбовагроинвест», управляющем индустриальными парками ООО «УК Регион 68», в Тамбовской сахарной компании, пригородной пассажирской компании «Черноземье», конезаводе «Новотомниково»), а также контролирует Корпорацию развития.

Власти Тамбовской области последние несколько лет ведут переговоры со Сбербанком об «урегулировании» задолженности «Первомайскхиммаша». В последний раз тема поднималась, по данным «Ъ-Черноземье», на встрече главы региона Максима Егорова с председателем Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка Наталией Цайтлер в середине декабря.

В пресс-службе ЦЧБ подтвердили «Ъ-Черноземье», что там «совместно с облправительством прорабатывают вопрос урегулирования ситуации»: «Стороны максимально открыты для диалога и решения проблемы».

По данным «Ъ-Черноземье», ЦЧБ не ставит целью иска введение в отношении корпорации процедуры конкурсного производства с ликвидацией юрлица и продажей активов. Напротив, введенное наблюдение банк рассматривает как возможность «внешнего управления» проблемной организацией для вывода ее из кризиса.

Курирующий экономический блок замглавы Тамбовской области Оксана Леонгард (ранее была гендиректором корпорации) также сказала „Ъ“, что «введенная процедура — это мера, направленная на сохранение имущества, анализ дел и возможностей восстановления дальнейшей деятельности, а не приговор о фактической несостоятельности организации».

«В рамках исполнительного производства были наложены аресты на расчетные счета и имущество поручителей по кредитам „Первомайскхиммаша“, в том числе и корпорации. В процедуре наблюдения прекращают свои действия ограничения на распоряжение имуществом, прекращается начисление штрафных санкций и пеней по обязательствам должника»,— подчеркнула госпожа Леонгард.

Заявления о банкротстве «Первомайскхиммаша» от Сбербанка арбитражный суд рассматривает около двух лет, при этом ни одна из процедур банкротства не введена. В 2021 году работать на площадке предприятия начало московское ООО «Инжелайн» Игоря Абаничева, известное в регионе как совладелец местного сельхозпроизводителя «Тамбовагропродукт». «Инжелайн» также уже вступил в дело о банкротстве завода.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков напоминает, что функциями процедуры наблюдения являются сохранение имущества и анализ финансового состояния должника для принятия решения о его дальнейшей судьбе на первом собрании кредиторов. Эксперт отмечает, что кредитор по обязательству, обеспеченному поручительством, имеет право предъявить свои требования в деле о банкротстве должника и каждого из поручителей:

«Зная об отсутствии достаточных средств для погашения задолженности в полном объеме, ТУК могла самостоятельно обратиться в суд с заявлением о банкротстве — чтобы избежать ответственности за неподачу заявления, а также для участия в определении кандидатуры арбитражного управляющего».

Сама по себе процедура наблюдения не предназначена для восстановления платежеспособности, подчеркивает адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова: «Но в дальнейшем может быть введена одна из процедур, не предусматривающая продажу имущества. Финансовое оздоровление предполагает разработку графика погашения задолженности, внешнее управление — назначение управляющего и его работа по утвержденному плану, мировое соглашение — реструктуризацию задолженности с возможными послаблениями».

Если же ТУК или Корпорация развития исполнят обязательства перед Сбербанком, то к ним перейдут права требования по этим долгам к другим поручителям, подчеркивает госпожа Кнутова.

Сергей Калашников, Олег Мухин