Тамбовская управляющая компания подала второй иск о самобанкротстве из-за почти 222 млн рублей долгов

Областное госпредприятие «Тамбовская управляющая компания» (ТУК, распоряжается областными долями в местных предприятиях) подало иск о самобанкротстве. Арбитражный суд еще не принял заявление к производству, следует из документации.

Сумма требований составляет 221,9 млн руб. Причины задолженности не раскрываются. В конце 2022 года ТУК подавал заявление о самобанкротстве с той же суммой. В феврале суд вернул иск из-за нарушения требований о подаче.

ТУК владеет долями в крупных тамбовских предприятиях региона и за его пределами — в заводах «Моршанскхиммаш» и «Первомайскхиммаш», ООО «Тамбовагроинвест», управляющем индустриальными парками ООО «УК Регион 68», в Тамбовской сахарной компании, пригородной пассажирской компании «Черноземье», конезаводе «Новотомниково». Также компания контролирует региональную Корпорацию развития.

По итогам 2022 года ТУК получила 8,1 млн руб. убытка при нулевой выручке. Годом ранее выручка составила 555 тыс., чистая прибыль — 5,7 млн.

Почему тамбовские институты развития оказались под угрозой несостоятельности — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Банкротство выпускают на поруки».

Александр Прытков

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