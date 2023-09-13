Ким Чен Ын завершил переговоры с Путиным и покинул космодром Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые проходили на космодроме Восточный. В общей сложности переговоры руководителей двух стран продолжались почти четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По завершении переговоров с Владимиром Путиным Ким Чен Ын покинул космодром Восточный, сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Перед отъездом Ким Чен Ын выразил господину Путину искреннюю признательность за приглашение и радушное гостеприимство. «Позвольте выразить вам, товарищ Путин, искреннюю признательность за то, что вы любезно пригласили нас, несмотря на занятость и руководство делами государства, от всей души оказываете нам радушное гостеприимство»,— заявил лидер КНДР.

Информация об итогах переговоров и темах, которые обсуждали лидеры двух стран, пока не приводится.

Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Он встретился с господином Путиным на космодроме Восточный. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в расширенном формате, они продлились около часа. Потом Владимир Путин и Ким Чен Ын переговорили тет-а-тет. Кремль сказал, что Россия продолжит строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне.

Подробнее о визите северокорейского лидера в Россию — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Александр Кислов