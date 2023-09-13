СКР возбудил уголовные дела из-за гибели матери с ребенком после похода в тамбовский магазин

Управление Следственного комитета по Тамбовской области возбудило уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по факту гибели матери с ребенком после употребления продуктов из магазина в селе Озерки Никифоровского района. Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 32-летняя женщина скончалась ночью 6 сентября у себя дома, вечером того же дня в больнице умерла ее восьмилетняя дочь. Продукты, которые они съели, были куплены за несколько дней до происшествия.

Для установления точной причины смерти женщины и девочки были назначены судебно-медицинские экспертизы. Также следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В его рамках правоохранители оценят действия медработников, которые не смогли спасти жизнь девочки.

В начале сентября в Курской области 23 человека отравились шаурмой, одна из пострадавших, 22-летняя девушка, скончалась. В связи с этим региональный СК возбудил уголовное дело о дело о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии). По нему проходят четыре гражданина Таджикистана: владелец общепита, два повара и помощник повара.

Алина Морозова

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