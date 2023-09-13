Захарова назвала вбросом информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении

Публикации армянских Telegram-каналов о находящихся в республике и планирующих госпереворот 3 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер» из числа этнических армян являются вбросом, утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила сомнение, что прибытие такого количества людей осталось бы незамеченным.

«Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы. Это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс»,— сказала госпожа Захарова на брифинге в рамках ВЭФ (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Армении Никола Пашинян в сентябре заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой, и допустил уход России из региона. Мария Захарова настаивает, что Россия никогда не была врагом Армении и «не надо искать в ней врага».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ввоз тронулся».

Лаура Кеффер