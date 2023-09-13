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Коммерсантъ FM
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ВТБ запустит трансграничные переводы в Индию

До конца сентября банк ВТБ запустит трансграничные денежные переводы в индийских рупиях, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. В финорганизации подчеркнули, что российские розничные клиенты банка смогут отправить деньги в Индию по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.

«Нашим клиентам необходимо укреплять "финансовые мосты" с дружественными странами, поэтому последовательно расширяем их список для операций с "мягкими" валютами. Сейчас в числе доступных направлений — Китай, Вьетнам, Иран, почти все участники СНГ. Теперь наши клиенты получат возможность осуществлять переводы в Индию, в том числе юридическим лицам»,— рассказал член правления ВТБ Святослав Островский.

В кредитном учреждении полагают, что трансграничные денежные переводы в рупиях могут быть востребованы у клиентов «с учетом активизации делового взаимодействия двух стран и высокого потенциала Индии для российских туристов».

ВТБ в декабре 2022 года запустил прямые расчеты в рупиях для малого и среднего бизнеса. В июне 2023 года банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях. В том же месяце исходящие переводы в рупиях стали доступны клиентам Тинькофф-банка. В августе ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов. Также в августе Сбербанк запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии.

О популярности этой валюты — в материале «Ъ» «Хождение рупии за три моря».

Александр Кислов

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