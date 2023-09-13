Из-за капремонта причала в Воронеже на два месяца закроют корабль-музей «Гото Предестинация»

В Воронеже временно закроют корабль-музей «Гото Предестинация», пришвартованный у Адмиралтейской площади. Экскурсии в нем не будут проводиться с 18 сентября по 20 ноября, сообщили в региональном департаменте культуры. Это связано с капитальным ремонтом причала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Гото Предестинация» — историческая копия русского линкора времен Петра I. Он строился «Павловским судостроительно-судоремонтным заводом» по инициативе губернатора Алексея Гордеева с 2011 года, стоимость судна составила около 200 млн руб. Корабль был спущен на воду летом 2014 года.

В Воронеже продолжается реконструкция Петровской набережной, примыкающей к Адмиралтейской площади. В прошлом году компания «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») получила контракт на благоустройство первой очереди объекта за 762,2 млн руб. Основные работы могут быть завершены ко Дню города, который будет отмечаться в облцентре через три дня — 16 сентября. Параллельно стартовало обновление второй очереди набережной, которым занялась кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» за 1,12 млрд руб. Работы должны быть завершены через год, к осени 2024 года.

Также, по словам губернатора Александра Гусева, в этом году начнется проектирование инженерных сетей для третьей очереди.

Алина Морозова

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