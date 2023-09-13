Комитет парламента Болгарии призвал снять запрет на импорт украинского зерна

Профильный комитет парламента Болгарии рекомендовал правительству отказаться от запрета на импорт украинского зерна, который должен истечь 15 сентября, сообщает Euractiv. Это решение комитет принял накануне на внеочередном заседании, в поддержку выступили десять членов комитета, против — четверо, двое воздержались. В ходе обсуждения отраслевые организации осудили это решение, заявив, что они им «шокированы». Теперь вопрос должны вынести на обсуждение на пленарном заседании болгарского правительства.

Весной польские фермеры устроили протесты против поставок украинского зерна, объясняя это тем, что местные предприятия из-за этого теряли прибыль. В апреле Еврокомиссия (ЕК) договорилась с Польшей об ограничении экспорта с Украины сельхозпродукции, но в итоге под запрет подпали лишь четыре вида зерновых культур (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник). Запрет на ввоз украинских зерновых культур также ввели Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия. Польские власти отказываться от этой меры не намерены. Президент Украины Зеленский грозил судом при продлении ограничений на ввоз зерна.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Лаура Кеффер