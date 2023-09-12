Польша направила в ЕК постановление о запрете на ввоз украинского зерна

Правительство Польши направило в Еврокомиссию (ЕК) постановление о запрете ввоза зерна с Украины в страну после 15 сентября. В этот день истекает срок введенного Еврокомиссией эмбарго. В случае если ЕК не продлит эмбарго, польские власти введут местный запрет на ввоз четырех зерновых культур с территории Украины.

«Каким бы ни было решение брюссельских чиновников, мы не откроем границу. Они должны это учитывать, потому что именно поляки решают, как будет выглядеть наш собственный дом»,— заявил глава Минсельхоза Польши Роберт Телус в эфире «Польского радио».

По его словам, украинское зерно должно поставляться в центр Европы, где «его не достает», чтобы «в нем не нуждались». Роберт Телус отметил, что своим постановлением правительство республики «показывает Брюсселю, что это важно для ЕС и Польши».

Весной 2023 года польские фермеры вышли на протесты против поставок украинского зерна, из-за которых местные предприятия теряли прибыль. В середине апреля ЕК договорилась с Польшей об ограничении экспорта с Украины сельхозпродукции, но затем пересмотрела решение, введя под запрет только четыре вида зерновых культур (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник). Запрет на ввоз украинских зерновых культур также был введен в Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Они вместе с Польшей просят ЕК не снимать ограничения, иначе они введут их самостоятельно.

Полина Мотызлевская