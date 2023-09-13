В Красноярске уволили главу дирекции школьного питания из-за проблем с поставкой еды

В Красноярске уволили руководителя дирекции школьного питания Ирину Фомину. Соответствующее решение принял глава города Владислав Логинов, об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат заксобрания Илья Зайцев.

Причиной отстранения стало недостаточное количество продуктов в школах, а также поставки испорченной продукции в ряд образовательных учреждений, заявил депутат. 12 сентября Владислав Логинов написал в своём Telegram-канале, что ситуация улучшилась, а поставщикам высказаны претензии. Также он написал о принятии кадровых решений:

«Профильные руководители, виновные в некачественном старте питания школьников, понесут ответственность. Соответствующие кадровые решения мною приняты. Также претензии выставлены двум операторам питания».

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что власти Красноярска организовали проверку 4 сентября после жалоб местных жителей на организацию школьного питания. Как пояснили тогда в мэрии, это в том числе было связано с тем, что оператор получил некачественный фарш от поставщика и отказался от приготовления небезопасной пищи.

Тогда же в мэрии заявили, что с оператором будет проведена претензионная работа. В конце июня стало известно, что часть конкурсов по организации школьного питания в Красноярске выиграла «Межрегиональная кейтеринговая компания» (Мордовия). Компания впервые вышла в регион.

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