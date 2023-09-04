Мэрия Красноярска сообщила о проверках после жалоб на организацию школьного питания

В Красноярске власти города сообщили о проверках по жалобам на организацию школьного питания. ««Межрегиональная кейтеринговая компания» – в ряде школ не смогла организовать питание учащихся, желающих приобрести еду за свои средства. Это в том числе связано с тем, что оператор получил некачественный фарш от поставщика и отказался от приготовления небезопасной пищи. Руководитель компании-оператора пообещал устранить все недочёты до конца текущей недели»,– сообщили в мэрии.

Там также отметили, что с оператором будет проведена претензионная работа. В тоже время горячим питанием в первый день учебы были обеспечены все ученики начальных классов и дети льготной категории с 5 по 11 классы. В дальнейшем для родителей учащихся будет организована горячая линия по школьному питанию, сообщили в мэрии.

В конце июня стало известно, что часть конкурсов по организации школьного питания в Красноярске выиграла «Межрегиональная кейтеринговая компания» (Мордовия). Компания впервые вышла в регион.

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Оксана Павлова