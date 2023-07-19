Компания из Мордовии выиграла конкурсы на организацию школьного питания в Красноярске на 857 млн рублей

В Красноярске подведены итоги конкурсов по организации школьного питания. По данным мэрии, в них приняли участие компании из Красноярска, Ярославля и Саранска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего было организовано восемь конкурсов. В двух из них (по Кировскому и Свердловскому районам) победила красноярская компания «КрасПит». Сумма контрактов компании составила 232,9 млн руб. В остальных районах – «Межрегиональная кейтеринговая компания». Она будет обеспечить питанием образовательные учреждения в Ленинском, Советском (разделен на два лота), Железнодорожном, Октябрьском, Центральном и Советском районах города. Общая сумма контрактов составила около 857 млн руб. Контракты с компаниями будут действовать до 31 мая 2024 года.

«С саранской «Межрегиональной кейтеринговой компанией» мы будем работать впервые, в то время как ООО «КрасПит» уже не один год является организатором питания в красноярских школах. Со своей стороны мы будем осуществлять постоянный контроль деятельности этих предприятий», - сказала руководитель дирекции по организации школьного питания Ирина Фоминых.

Победителям конкурса предстоит с нового учебного года обеспечить горячим питанием красноярских школьников, в том числе бесплатным питанием – порядка 65 тысяч учеников начальных классов и льготных категорий

«Межрегиональная кейтеринговая компания» зарегистрирована в Саранске в 2011 году, принадлежит Людмила Черниговой (70%) и Антонине Фионовой (30%). Уставной капитал 10 тыс. руб.

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Оксана Павлова